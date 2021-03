Finale zet Mechelen weer op de basketbalkaart: "50% kans op winst"

Het Mechelse basketbal is terug van weggeweest

Racing Mechelen maakte eind jaren 80 en vooral begin de jaren 90 furore in het Belgische basketbal. De club fusioneerde in 1995 met Sobabee tot Racing Basket Antwerpen (nu: Antwerp Giants). Dit betekende meteen ook het einde van het Mechelse basketbal. Tot in 2018 de Willebroek Kangoeroes naar Mechelen verhuisden. Het nieuwe Basket Mechelen was geboren. De verhuis was een eerste stap richting nieuwe Mechelse glorietijden, meent voorzitter Luc Katra. "Voor corona zag je dat er weer veel meer mensen de weg naar de Winketkaai (de basketbalarena in Mechelen, red) vonden. Je hoort, ziet en leest het overal: Mechelen is terug." "Het basketbal leeft weer in Mechelen. We krijgen ontzettend veel steunbetuigingen en aandacht van onze achterban", vertelt Katra.



Ook Tony Van den Bosch, sportief directeur van Mechelen, wil de succesvolle periode van de jaren 90 weer achterna: "De Winketkaai was vroeger dé basketbaltempel van België. We hebben nog veel werk voor de boeg, maar ik hoop weer op glorieuze dagen."



De bekerfinale van zondag tegen Oostende is het 1e sportieve hoogtepunt van het "vernieuwde Mechelen": "De club Mechelen is een legende in het basketbal, door de beker staan we plots weer in de belangstelling", vertelt Van den Bosch.

Rik Samaey was één van de bouwstenen van het succes van Racing Mechelen.

Mechelen neemt het in de finale op tegen basketbal-gigant Oostende. De Kangoeroes worden gebombardeerd tot de underdog. De mannen van Paul Vervaeck, trainer van Mechelen, zitten nochtans in een goede periode en willen doorgaan op hun elan. Mechelen won 2 weken geleden nog tegen Antwerpen en ook Charleroi ging dit weekend voor de bijl. "Niemand had gedacht dat wij de finale zouden halen. We zitten in een goede flow en voelen ons sterk", vertelt Vervaeck.

De trainer gelooft er alleszins in: "Mijn jongens zijn er klaar voor. We hebben de laatste wedstrijden bewezen dat we sterk zijn. We hangen goed aan elkaar als team en zullen vechten voor elke bal." Ook Domien Loubry, spilfiguur bij Mechelen, is positief: "We hebben een goed momentum en mogen er echt wel in geloven. Ik schat onze kansen fiftyfifty in."



Het recept voor zondag: mentale weerbaarheid en de driepunterslijn

Mechelen heeft met Oostende een lastige klant in de bekerfinale . Oostende is torenhoog favoriet voor in de finale. "Oostende is organisatorisch sterk en bulken van ervaring. Ze zullen die ervaring gebruiken om op en naast het veld oorlog te maken", vertelt coach Vervaeck.

Toch voert de trainer van Mechelen iets het schild "We gaan ons verdedigend goed wapenen en aanvallend ons eigen spel spelen. We moeten rustig blijven en naar die oorlog trekken met goede wapens." Eén van die goede wapens is Domien Loubry. De point-guard van de Kangoeroes speelt ondanks zijn 36-jarige leeftijd zijn 1e bekerfinale: "Uiteraard heeft Oostende meer ervaring. Ze gaan ons niet onderschatten."

"Fysiek is het een sterke ploeg. We gaan daar mentaal klaar voor moeten zijn. Oostende tilt op belangrijke momenten hun niveau omhoog. Wij zullen dat ook moeten doen", gaat hij verder.

Toch ziet de sterspeler van Mechelen kansen: "Het is geen geheim dat wij achter de driepunterslijn een heel sterke "shottersploeg" zijn. Daar liggen kansen voor ons."