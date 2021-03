Emma Meesseman hoort met Jekaterinenburg opnieuw bij de vier beste clubs van Europa

Topclub Jekaterinenburg versloeg in een Russisch onderonsje Dynamo Koersk met 94-59 in de bubbel in Sopron (Hongarije). Woensdag was Koersk in de heenmatch ook al een maatje te klein voor de vijfvoudige EuroLeague-winnaar, toen werd het 67-80.

Meesseman stond bijna 22 minuten op het parket en maakte daarin negen punten. Voorts was de sterkhouder van de Belgian Cats en Sportvrouw van het Jaar goed voor zeven rebounds en drie assists in de klinkende zege.

In de Final Four ontmoet Jekaterinenburg op vrijdag 16 april Fenerbahçe, dat in een Turks duel Galatasaray uitschakelde. De finale wordt gespeeld op zondag 18 april.

Voor Meesseman is het de vijfde keer dat ze de Final Four mag spelen. In 2016, 2018 en 2019 won ze de EuroLeague met Jekaterinenburg. In 2018 werd ze zelfs verkozen tot MVP van de Final Four.