"Milaan-Sanremo is de minst eerlijke van alle klassiekers, de beste wint niet altijd"

Voor Van Avermaet liggen de echte doelen later in het klassieke seizoen. "De kilometers van Milaan-Sanremo in de benen hebben, is heel belangrijk met het oog op de komende wedstrijden, die me ook beter liggen. Het is dus een beetje een training morgen, maar een resultaat ga ik zeker niet laten liggen."



Parijs-Roubaix is bedreigd, wat denk Greg Van Avermaet daarvan? "Ik hoop van niet, maar het zou jammer zijn om die wedstrijd opnieuw niet te mogen rijden. Ik hoop dat de cijfers de goede richting uitgaan en dat er kan gereden worden zonder toeschouwers langs de kant. Dat lukt in Italië en België, waarom niet in Frankrijk?"