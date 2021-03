Wat als het niet is "zoals alle jaren"? 6 alternatieve scenario's voor Milaan-Sanremo

Ik geef het 90% kans dat we het geijkte scenario krijgen, waarbij een of meerdere renners wegrijden op de Poggio en in de straten van Sanremo al dan niet ingehaald worden door het peloton.

Milaan-Sanremo heeft zijn eigen wetten, die doorgaans gerespecteerd worden. Die wetten kunnen bijvoorbeeld door het weer doorkruist worden, maar de voorspellingen zijn blijkbaar gunstig, met zon en wind in de rug in de finale.

We zitten momenteel dan wel met enkele toppers die het geijkte patroon in de koers graag doorbreken, maar Milaan-Sanremo is helaas niet de ideale koers om er iets van te maken.

Tenzij...