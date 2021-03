Tim Moriau over Gymfed: "Er moet duidelijke breuk komen met voorbije jaren"

Tim Moriau begon eind december in zijn nieuwe functie en kreeg meteen een stevig dossier op zijn bord. De turnwereld werd afgelopen zomer opgeschrikt door getuigenissen van ex-turnsters over de harde manier van werken. Moriau voelt dat het schandaal zijn tol eist: "Ik heb de laatste maanden heel veel contact met zowel de coaches als de gymnasten en je merkt dat het voor hen heel frustrerend is." "Door al de heisa errond krijgen de gymnasten het gevoel dat zij eigenlijk het slachtoffer zijn. Voor alle duidelijkheid, ik wil absoluut geen afbreuk doen aan de verhalen die naar buiten zijn gekomen, want die zullen voor een groot stuk zeker correct zijn."

Door al die heisa voelen de gymnasten zich nu slachtoffer. Tim Moriau

"Maar wat de mensen echt vergeten is dat de huidige turnsters daar eigenlijk geen boodschap aan hebben, omdat zij op dit moment vinden dat ze heel goed begeleid worden." "Dat vind ik jammer om te zien, maar het blijft voor mij heel belangrijk dat de gymnasten die effectief problemen hebben ervaren in het verleden, weten dat ik dat absoluut niet in twijfel trek. We moeten vooral luisteren en ervoor zorgen dat het in de toekomst nooit meer kan gebeuren", benadrukt Moriau.

"Er moet een duidelijke breuk met het verleden komen"

Moriau wou niet wachten op het rapport van een onafhankelijke onderzoekscommissie die de topsportwerking bij de Gymfed (Vlaamse Gymnastiekfederatie) onderzoekt en daarover advies zal formuleren.

"In eerste instantie was het voor mij heel belangrijk om de huidige werking kwaliteitsvol te houden, want de laatste maanden is er heel veel gebeurd dat onze werking niet meteen ten goede kwam."

"Daarnaast hebben we een atletencommissie opgestart met gymnasten van binnen en buiten onze eigen werking. Er zetelen ook 2 gymnastes in die problematieken ervaren hebben, om maar aan te tonen dat die commissie geen mooie façade is. Het moet echt wel iets van verandering brengen."

Naast nog een oudercomité, waar ouders de Gymfed bewust kunnen maken van bepaalde problemen, legt Moriau de klemtoon op transparantie. "Ik ben iemand die graag open wil communiceren en ook wil luisteren naar mensen. Bereikbaar zijn vind ik enorm belangrijk. Er moet een duidelijke breuk komen met de voorbije jaren."

"Ik vind Nina Derwael heel moedig"

In onze podcast Thuismatch liet uithangbord Nina Derwael weten dat als haar coaches moeten opstappen, zij meegaat. "Ik vind het heel moedig dat Nina dat interview heeft gedaan, maar het is enorm jammer dat ze daar opnieuw op wordt afgerekend." "Nina heeft een heel sterke mening, maar elke coach of topsporter snapt haar uitspraken heel goed", vertelt Moriau. "Je kunt niet verwachten van een turnster die al jaren met een coach werkt, dat die 3 maanden voor de Spelen met een andere trainer moet werken. Dat kan gewoon niet."

Je kan niet verwachten van een gymnast die al jaren met een coach werkt, dat die 3 maanden voor de Spelen van trainer verandert. Dat kan gewoon niet. Tim Moriau

De uitkomst van de resultaten van de onderzoekscommissie, die eind maart verwacht worden, hangt als een donkere wolk boven de federatie.

"Uiteraard is het geen ideale voorbereiding, maar ze gaan daar echt op een goede manier mee om en ze blijven gefocust op het sportieve. Maar we mogen niet blind zijn voor de problemen uit het verleden."

"Het is dus belangrijk om te kijken naar de toekomst. Het heeft weinig zin om op de feiten vooruit te lopen, we moeten de resultaten van de commissie gewoon afwachten", besluit Tim Moriau.