Sporza podcast: De slag om de Arenahal in Deurne (2001)

Sport is emotie, maar wat op 6 februari 2001 gebeurde in de Arenahal in Deurne was een beschamende vertooning. Die avond eindigde een Europese basketbalmatch tussen RB Antwerpen en Rode Ster Belgrado op bloed, zweet en joelende supporters. In aflevering 3 van onze podcast 15 minutes of fame vertelt de enige speler die niet meevocht de kroniek van een veldslag.