Rijd zaterdag virtueel samen met Ine Beyen en kijk naar de finale van de Virtual Cycling Classic

Hoe fiets ik mee? Met de gratis fietsapp van RGT Cycling

Heb je zin om zaterdag mee te fietsen? Dat kan. We beginnen eraan om 13u met de app van de virtuele parcoursbouwer RGT Cycling.

Installeer de app en verzeker je van je plaatsje in het peloton door je gratis in te schrijven (sign up) via volgende link: http://app.rgtcycling.com/event?code=MVws9XfT3d

Het volstaat dus om de RGT-app te hebben en 30 minuten voor aanvang de groepsrit te joinen. Meer uitleg over de installatie kan je hier terugvinden: https://www.rgtcycling.com/get-started/