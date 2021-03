Pidcock ontdekt zaterdag de Poggio: "Zonder druk, maar met Tom weet je nooit"

De laatste renner die Milaan-Sanremo wist te winnen zonder Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico in de benen was Claudio Chiappucci, in 1991. De Italiaanse pocketklimmer bereidde zich op de klassieker voor in de Catalaanse week, waar hij 2 ritten wist te winnen. Chiappucci koos voor een lange ontsnapping, samen met onder meer Rolf Sørensen. Hij slaagde er in de finale in om in zijn eentje het jagende peloton voor te blijven.

Ook Wout van Aert wist vorig jaar Milaan-Sanremo te winnen zonder Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico in de benen, maar toen viel de wedstrijd in de zomer en hadden alle deelnemers een atypische aanloop naar de koers.