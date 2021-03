Philippe Gilbert voor zijn 17e Sanremo: "Mijn carrière staat of valt niet met winst"

Zelf ziet Gilbert zich als outsider, hij wil maar wat graag het ontbrekende monument op zijn palmares bijschrijven. "Zoals elk jaar zal ik mijn best doen. Maar als het niet lukt, is dat niet te erg. Het leven gaat voort, er rest nog een magnifiek seizoen."

Zijn naam valt niet bij de favorieten. "We praten vooral over die 3, maar er zijn nog heel wat renners die willen schitteren. Het is ook de enige klassieker waarbij nog een groot aantal renners vooraan kan zitten in de finale. Het wordt een open en aantrekkelijke koers."

"Ik heb me traditioneel voorbereid met Parijs-Nice. Het was geen Parijs-Nice zoals vroeger met veel zijwind, zodat we nog fris aan de bergritten begonnen. Daarin ging het heel snel. Ik ben er sterker geworden en kijk uit naar zaterdag."

38 jaar is Gilbert ondertussen: hij was al 2 keer 3e in Sanremo en haalde nog eens 3 keer de top 10, ook vorig jaar in de editie die Wout van Aert won. Na een winter waarin hij door zijn knieproblemen van nul moest terugkeren, voelt Gilbert zich goed.

"Ik verwacht een snelle koers, want de wind blaast in de rug"

Hoe kijkt hij met al zijn ervaring naar de koers van zaterdag? "Als ik naar de startlijst kijk, met die 3 fenomenen erbij, verwacht ik een snelle koers met wind in de rug en uit zee. De wind beslist overal ter wereld koersen, dus hier ook. Het zal snel gaan, al is de snelheid op de klimmetjes moeilijk te voorspellen. Daar spelen zoveel meer zaken."

Ook bij zijn 17e Primavera verkende hij het parcours nog eens. "Ik ben woensdag de Cipressa en de Poggio opgereden, het is altijd leuk om het parcours nog eens te zien. Of er iets anders was? Neen, de Cipressa en Poggio zullen daar nog een paar 100 jaar liggen", grapte hij.

Met zijn fenomenale spirit is Gilbert een voorbeeld voor de jonge renners. Maar voor het plezier alleen doet hij het niet. "De prestatie is de 1e motivatie voor een profsporter, voor mij dus ook. Daarna komt het plezier erbij. Maar als de prestaties er zijn, is het plezier er ook. Dat gaat dus vaak samen."

"Daarom is er veel motivatie en is het altijd zo nipt. De meeste teams rijden ook voor een massaspurt, dat maakt het speciaal." (lees voort)

dromen over een top 10 in de Ronde van Vlaanderen. Het is de enige klassieker waar ze resultaat kunnen halen."

Milaan-Sanremo wordt ook wel het WK voor sprinters genoemd, maar de laatste jaren hebben de punchers er het laatste woord. Is de koers aan het veranderen? "Alles is mogelijk in Sanremo. Echte sprinters kunnen niet

"Ik verwacht aanvallers op de Cipressa"

Van der Poel vertelde gisteren dat hij eigenlijk niet zo houd van Milaan-Sanremo omdat het een gesloten race is. Gilbert begrijpt dat ergens wel. "Het is een koers met een grote historie, maar als je die voor de 1e keer doet, verwacht je iets anders. De 1e 150 km gebeurt er niets. Dat is rijden op cruise control."

"Maar in de laatste 60 km is het leuker. Het is niet zoals de andere monumenten, maar de finale is leuk."



"Dit jaar verwacht ik aanvallers op de Cipressa, het is er het jaar voor. Het zal in elk geval heel snel worden."

Na 20 jaar sprintersdominantie zijn de laatste jaren punchers aan zet. Spijt over zijn Sanremo-palmares heeft Gilbert niet. "Ik had mijn kansen toen ik er was, maar ik kon niet winnen. Ik haalde er steeds het maximum eruit. Dat de voorbije jaren Kwiatkowski, Nibali, Alaphilippe en Van Aert wonnen is een motivatie voor renners als ik."