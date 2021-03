Peter Maes in quarantaine in tuinhuis: "Hopelijk hoeven we niet te spelen"

"Na alle inspanningen die we al gedaan hadden om het virus buiten te houden, is het wel zuur dat dit net gebeurt wanneer het "money time" is in het seizoen."

"Wij hebben nog tegen Charleroi gespeeld, waar ze nu ook heel besmettingen hebben. Maar of wij het van hen gekregen hebben of zij van ons, dat kun je toch niet weten. We moeten gewoon voort. Het is zaak om iedereen zo snel mogelijk weer fit te krijgen voor de laatste rechte lijn."

STVV moet zaterdagavond naar Waasland-Beveren, een belangrijk duel in de kelder van het klassement. "Ik hoop dat we zaterdag niet hoeven te spelen, want er zijn heel wat basisspelers out en onze voorbereiding is toch danig verstoord", zegt Maes.

"Iedereen is opnieuw getest, vandaag zullen we de uitslag kennen en dan weten we ook of de wedstrijd in aanmerking komt om uit te stellen of niet. Die beslissing ligt in handen van de Pro League."

Om ook thuis geen risico's te nemen, heeft Maes zich afgezonderd in zijn tuinhuis. "Ik heb hier alles, ook een bed en een tv. Ik kan hier al mijn werk doen en er wordt goed voor mij gezorgd. Ik kom niks tekort. Ik heb wel koorts gehad, maar ben niet zwaar ziek geweest. Toch blijf ik waakzaam, want het kan alle kanten uit met dat virus."