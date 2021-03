Perugia en Vital Heynen hebben nog werk om CL-finale te halen

Perugia had in de kwartfinales met Modena een Italiaanse tegenstander en ook in de halve finales blijven Vital Heynen en zijn ploeg in Italië. En net als in de kwartfinales verliep de heenmatch opnieuw niet goed voor Perugia.

Trentino was meer dan een maatje te groot voor het Perugia van Heynen. Enkel in de derde set kon Perugia even weerwerk bieden en op voorsprong komen, maar Trentino maakte het koud af: 25-22, 25-16, 25-23.

In de andere halve finale heeft Kedzierzyn een grote stap richting de finale gezet. De Poolse club was in Rusland te sterk voor Zenit Kazan: 2-3.