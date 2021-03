Mourinho feliciteert tegenstander: "Hun attitude was jammer genoeg beter"

José Mourinho wist waar het schoentje wrong en was diep teleurgesteld in de houding van zijn spelers. "Alleen in de laatste 10 minuten van de 2e helft van de verlenging deden we er alles aan om een goed resultaat te halen", zag hij.

"In de reguliere speeltijd en in de 1e helft van de verlengingen was dat niet zo. Ik zag geen ploeg aan het werk die bezig was aan een belangrijke wedstrijd. Een andere houding is echt nodig. Alleen zeggen dat ik teleurgesteld ben, is niet genoeg. Ik voel me nog slechter dan verdrietig."

"Ik ben naar de kleedkamer van Zagreb geweest om de spelers te feliciteren. Ik vind het jammer dat een team dat niet mijn team is, wint op basis van attitude. Voetbal gaat niet alleen om spelers van het ene team die denken meer kwaliteiten hebben dan anderen."

"Voetbal gaat om attitude, op basis daarvan hebben ze van ons gewonnen. Ik heb mijn spelers in de rust nog gewaarschuwd. Ze schrokken pas wakker toen het 2-0 werd en we richting de verlengingen gingen. Ik kan me alleen maar verontschuldigen bij de supporters van Tottenham."