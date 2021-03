Mathieu van der Poel: "Milaan-Sanremo is proberen niet in slaap te vallen en beslissing op Poggio"

Mathieu van der Poel is na zijn zege in de Strade Bianche en zijn nummer in Tirreno-Adriatico wellicht dé topfavoriet voor Milaan-Sanremo. Maar echt uitkijken naar La Primavera doet de Nederlandse kampioen niet.

"Ik vind het niet per se een leuke wedstrijd. Je rijdt bijna 300 kilometer in het peloton en probeert niet in slaap te vallen", zegt Van der Poel. "Wat ik dan doe om me bezig te houden? Wat rond me kijken en praten met de andere renners."

Van der Poel is meestal de renner die traditionele scenario's van koersen doorbreekt, maar dat mogen we zaterdag niet verwachten. "Helaas is Milaan-Sanremo een redelijk gesloten wedstrijd."

"Het is bijna altijd hetzelfde scenario in Milaan-Sanremo: aanvallen op de Poggio, wegrijden met een klein groepje of sprinten met een groep van 20 of 30 renners. Ik denk niet dat er veel ander scenario's zijn om te winnen. Je moet ook geen domme dingen gaan doen."

"Er zijn weinig plaatsen waar je het verschil kunt maken. Meestal moet je wachten tot de Poggio, want de Cipressa ligt te ver van de finish. En het is moeilijk om een grote kloof te slaan op de Poggio. Daarom is het ook een van de moeilijkste koersen om te winnen."