Mark Cavendish: "Ik beslis zelf hoe lang ik dit nog wil doen"

Mark Cavendish zit weer waar hij wil zitten: in het wolvennest van Deceuninck-Quick Step. "Het is een tijd geleden dat ik nog een koers gewonnen heb", geeft hij ruiterlijk toe, "maar het is nog steeds een hoofdpunt wanneer ik niet win."

"Maakte een amateurfout in Nokere"

In de Grote Prijs Monseré was enkel Tim Merlier sterker dan Mark Cavendish. Gisteren in Nokere Koerse zag hij zijn kansen in rook opgaan na een val in de finale.

"Een amateurfout", legt Cavendish uit. "Ik raakte de kant de kasseien en ging tegen de vlakte. Kan gebeuren, maar als het iemand anders overkomt, dan zou je hem uitlachen."

Toch blijft de wereldkampioen van 2011 koersen. "Ik heb zowat alles gewonnen wat er te winnen valt. Wie bepaalt verdorie wanneer ik wil stoppen?"

"Ik beslis samen met mijn gezin hoe lang ik dit nog wil doen. Ik hoef niks meer te bewijzen, aan niemand", stelt de Britse renner, die morgen aan de start staat van de Bredene Koksijde Classic.

Want koersen in ons land doet Cavendish graag. "Puur racen is het", schrijft hij op zijn Instagram.