Kris Boeckmans: "Na mijn zege in Nokere reed ik nog kilometerslang 60 km/u"

Boeckmans: "Ik werd maar niet moe"

6 jaar geleden stond Kris Boeckmans op het hoogste schavotje in Nokere Koerse. "Er zat die dag niets anders op dan winnen, want ik was al 2 keer 2e geëindigd in Nokere Koerse. Ik wou niet de eeuwige tweede genoemd worden."

"De smalle weggetjes, de wind en Nokereberg, die wedstrijd was eigenlijk op mijn lijf geschreven. Na de koers was ik totaal niet moe. Ik had het gevoel dat de koers nog moest beginnen."

Boeckmans zat tijdens Nokere Koerse al met Milaan-Sanremo in z’n hoofd. “Na de podiumceremonie wou ik zo snel mogelijk bijtrainen. Ik heb toen achter de ploegauto van Frederik Willems gereden tot aan ons hotel in Brugge. Dat was vaak met een snelheid van 60 à 65 km/u, want we waren gehaast omdat het donker begon te worden. Maar ik werd maar niet moe."

In die Milaan-Sanremo van 2015 kwam Boeckmans - in de vorm van zijn leven - ten val, nadat hij meegesleurd was door een vallende Sky-renner.

"Ik weet nog dat ik op een van de Capi op mijn gemakje mijn vestje uitdeed, terwijl de andere renners aan het lossen waren. Ik zei in het oortje dat ik me goed voelde."

"Milaan-Sanremo was op dat moment de klassieker bij uitstek waarin ik in de prijzen kon rijden. Voor de Vlaamse klassiekers was mijn motor toen nog niet groot genoeg."