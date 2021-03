Het blijft rommelen binnen de Pro League: nu stapt Ronny Verhelst al op

Ronny Verhelst is de voorzitter van KV Kortrijk. Eind juni 2020 volgde hij Joseph Allijns op.

Even later, in de zomer van 2020, trad Verhelst toe tot de Raad van Bestuur van de Pro League, de belangenvereniging van de profclubs in ons land.

Hij kende de vereniging goed, want in 2012 en 2013 mocht hij zich nog voorzitter van de Pro League noemen.

Ruim een half jaar later houdt Verhelst het al voor bekeken in de Raad van Bestuur van de Pro League.

Hij heeft zijn ontslag aangekondigd, omdat hij "het egoïsme" en "het streven naar eigenbelang" binnen de Pro League beu is.