Gezien in de beurspapieren: Noa Lang nog 3 jaar van Club Brugge

Eind volgende week maakt Club Brugge zijn entree op de beurs. In de prospectus staan ook alle spelers opgelijst, met de resterende looptijd van hun contract.

Noa Lang blijft nog 3 jaar bij de club. De Nederlandse smaakmaker kwam in het najaar over van Ajax. Aanvankelijk maar voor een seizoen, maar zijn verblijf in Brugge is dus aanzienlijk verlengd.

Andere spelers die volgens het beursdocument nog lange tijd onder contract liggen zijn Badji (4 jaar), Mignolet (4 jaar), Vanaken (4 jaar), Rits (3+1 jaar), Balanta (3 jaar), Sobol (3 jaar), Kossounou (3 jaar) en Mata (3 jaar).