Gambia-coach Saintfiet fluit FIFA terug: "Slecht dat clubs oproepen kunnen weigeren"

Er heerst chaos in het internationale voetbal. De FIFA besliste - uit coronavoorzorg - dat ploegen in bepaalde omstandigheden niet meer verplicht zijn om spelers aan hun nationale ploeg af te staan. Overal ter wereld kampen nationale ploegen nu met selectieproblemen. Ook in Afrika is de impact sterk voelbaar, legt de Belg Tom Saintfiet, bondscoach van Gambia, uit.