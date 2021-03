Extra Time Koers: De Wolf fietst al 920 dagen op rij en "Wout en Mathieu missen iets"

In Extra Time Koers werd gisteren gezellig nagekaart over de voorbije wielerweek. Dirk De Wolf is weer bezeten door de fiets dankzij Patrick Lefevere, Sep Vanmarcke wordt gepest door de Belgen en Wout en Mathieu hebben een gebrek. We bundelden hieronder het beste uit Extra Time Koers.

De Wolf wil 1.000 dagen op een rij fietsen: "Door restaurantbezoek met Lefevere"

Dirk De Wolf kennen we vooral van zijn triomf in Luik-Bastenaken-Luik in 1992, toen hij na de aankomst naar zijn "vraa" zocht. Op zijn 60e is De Wolf nog altijd besmet met de wielermicrobe. "Ik mis niks van de koers. Al moet ik wel toegeven dat ik een hele namiddag niks anders te doen heb", zegt De Wolf. "Zelf heb ik na mijn wielercarrière 22 jaar lang niet meer gefietst. Ik zat op Tenerife, rookte een sigaretje, dronk iets en deed niks." "Maar op een dag zat ik met Patrick Lefevere en Geert De Vlieger in een restaurant in Gent. "Als ik 2 of 3 weken train, rijd ik jullie eraf", zei ik lachend. Maar ik had geen fiets. Patrick Lefevere zei toen dat ik maandag eens naar de service course moest gaan en dat hij me een fiets zou geven." "Ondertussen heb ik al 3 koersfietsen versleten. Ik heb al 920 dagen op een rij elke dag gefietst. Mijn doel is 1.000 dagen op een rij fietsen. Wekelijks rijd ik 600 à 700 kilometer. Vorig jaar had ik 35.000 kilometer op mijn teller staan."

"Van der Poel en Van Aert missen een rem"

De straffe stoot van Mathieu van der Poel in de Tirreno was natuurlijk een van de topics in Extra Time Koers. Het deed denken aan zijn weergaloze solo in de BinckBank Tour vorig jaar, toen Van der Poel op 70 km van de streep op avontuur trok. "Toen ik die rit vorig jaar op tv zag, was ik geshockeerd hoe diep hij was gegaan", zegt Bert De Backer. "Mijn eerste reactie was toen: "Ik hoop dat mijn zoontjes nooit zo diep gaan in hun sport." Zelf ben ik nog nooit zo over de streep gekomen." "Ze hebben al zoveel meer talent dan wij en dan kunnen ze nog eens zo diep gaan", zegt De Backer. Bram Tankink pikt daarop in: "Ze (Van Aert en Van der Poel) missen iets: een rem. Bijna elke mens heeft van nature een bepaalde rem. Het lichaam zegt dan op een gegeven moment: "Ho, ho, ho." En die mannen hebben dat niet."

11 Belgen samen in de vlucht: "Vanmarcke wordt gepest"

Het moment van Bert De Backer was de ontsnapping van 11 Belgen in Parijs-Nice. "Dat is een toonbeeld van mannen die zich amuseren." "Oliver Naesen had zijn toer gedaan en zei: "Gasten, vestjes uit! We gaan er dan eens een ei op geven"", vertelt De Backer. "Ik vond het fantastisch dat er niemand anders was meegesprongen met de 11 Belgen." "In de structurele wereld waarin we zitten, is het mooi om te zien dat de joligheid ook nog zijn plaatsje krijgt. Al hebben er achteraf wel enkele Belgen onder hun voeten gekregen van hun team, vermoed ik." Voor lichtgewichten was er geen plaats in de snode plannen van Oliver Naesen. Enkel Belgen die meer dan 70 kg tellen, mochten mee. Maar waarom werd Sep Vanmarcke dan niet uitgenodigd? "Hij wordt duidelijk gepest", lacht De Backer.

Tankink: "Nood aan onafhankelijke arts die beslist of renner mag doorrijden"

Primoz Roglic was de grote pechvogel in Parijs-Nice. Op de slotdag verloor hij de eindzege door een dubbele valpartij. "Blijkbaar was Roglic in de eerste etappes al eens gevallen", weet Bram Tankink. "De UCI heeft nu allerlei veiligheidsmaatregelen opgesteld zodat een parcours minder gevaarlijk is. Maar ze zullen geen renners beoordelen na een val." "Wanneer een renner ten val is gekomen, zou je de dagen erna heel gemakkelijk een concentratie- en reactietest kunnen doen zoals in de autosport. Als het reactievermogen verminderd is, kan je je afvragen of die renner wel nog moet starten." "Er moet een onafhankelijke arts zijn die die beslissingen neemt. Want er is de druk van de renner zelf tegenover zijn ploegmaten en de druk van de ploegleiding. Als renner ben je een "loser" als je van je fiets stapt. Een onafhankelijke arts is in zulke gevallen op zijn plek."

Wuyts: "Sagan deed vroeger wat Van Aert en Van der Poel nu laten zien"

Wat mogen we dit voorjaar nog verwachten van Peter Sagan? Na zijn coronabesmetting is de drievoudige wereldkampioen nog ver verwijderd van zijn beste vorm. "Ik hoorde van Thijs Zonneveld dat Sagans voorbereiding voor die besmetting ook al niet optimaal was", zegt Michel Wuyts. "Ik verwacht hem dit voorjaar niet meer. Al hoop ik wel dat hij dat niveau van weleer nog een keertje haalt." "Wat Van der Poel en Van Aert nu laten zien, heeft Sagan ook gedaan. Jaren aan een stuk heeft hij ons elke dag verwend in de Tour." Bram Tankink: "We gaan er nu vanuit dat elke toprenner in elke koers aanwezig moet zijn op topniveau. Maar dat kunnen we niet altijd verwachten. Dat wordt wel een beetje verpest door Van der Poel en Van Aert, die wel elke koers in topvorm zijn."