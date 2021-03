Darts: Huybrechts en De Vos halen 3e ronde in Players Championship 7

Gisteren gingen alle Belgen in toernooi 6 er nog uit in de 1e ronde. Vandaag verging het De Vos, Huybrechts en Van den Bergh alvast (iets) beter.

De Vos (PDC-129) zette, na een 6-3-zege tegen de Engelsman Gary Blades (PDC-93), in de tweede ronde de Engelsman Nathan Aspinall (PDC-11) aan de kant met 6-4. Aspinal is de winnaar van de UK Open in 2019 en tevens ook tweevoudig WK-halvefinalist.

Voor een plaats in de achtste finale moest de 47-jarige Belg met 6-5 zijn meerdere erkennen in Vincent van der Voort (PDC-26), ondanks een gemiddelde van 100.57 per drie darts. De 45-jarige Nederlander toonde zich met 55% bij het uitwerpen beter dan De Vos (33%).



Ook Huybrechts (PDC-39) deed het beter dan de voorbije twee toernooien. Zo zette de Antwerpenaar in de eerste ronde de Nederlander Niels Zonneveld (PDC-79) met 6-3 opzij. In tweede ronde versloeg "The Hurricane" de voormalige PDC-wereldkampioen Rob Cross met 6-5.

In de derde ronde liet Huybrechts het afweten tegen de Canadees Jeff Smith (PDC-68). De BDO-WK-finalist van 2016 was met 6-1 duidelijk de betere.



Van den Bergh (PDC-9) speelde een sterke eerste ronde. Hij versloeg de Tsjech Karel Sedlacek (PDC-70) met 6-3 na uitworpen van 133 en 160 en een gemiddelde van 105.15 per drie darts.

In de tweede ronde botste de World Matchplay-kampioen echter op de Portugees José de Sousa (PDC-15). "The Dreammaker" nam een 3-2-voorsprong maar De Sousa, die net als Van den Bergh mag deelnemen aan de Premier League darts, strafte aan het einde van de wedstrijd Van den Bergh af na een aantal gemiste dubbels.



Mike De Decker (PDC-75) geraakte niet voorbij de eerste ronde, waarin hij met 6-2 het onderspit moest delven tegen de Engelsman Steve Beaton (Eng/35).



De eindzege was voor de Welshman Jonny Clayton (PDC-17), die in de finale de Engelsman James Wade (PDC-4) met 8-5 versloeg.