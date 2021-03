Belgisch loopteam wil talentenvijver vergroten: "Aan lopende band olympiërs creëren"

Het EK indoor was een schot in de roos voor de Belgische atletiek. Met enkele glansprestaties griste ons land 5 medailles mee uit Polen. Een aantal van die gelauwerde atleten - waaronder Isaac Kimeli - maakt deel uit van het Runners' Lab Athletics Team, het eerste professionele loopteam in België. Hoofdcoach Tim Moriau ziet het nu groter: "We willen mondialer worden".

Tim Moriau is naast topsportmanager bij de Gymfed ook nog altijd atletiekcoach van onder anderen Isaac Kimeli en Robin Hendrix bij het eerste commerciële Belgische loopteam: Runners' Lab Athletics Team. Niet gemakkelijk om die 2 jobs te combineren, maar Moriau streeft nog naar een grotere aanpak. "Voor velen is dit commerciële team iets nieuws, maar de sportieve structuur bestaat al een zevental jaar. Begin vorig jaar hebben we een aantal grote sponsors kunnen binnenhalen, die heel hard geloven in ons project".

We willen een mondiaal verhaal brengen en aan de lopende band olympïers creëren. Tim Moriau

"Naast de financiële injectie denken zij ook strategisch mee over hoe we ons team verder kunnen laten groeien. Ons volgende doel is om naar een Europees team te evolueren. We willen sportief een mondiaal verhaal brengen en aan de lopende band olympiërs creëren", vertelt een ambitieuze Moriau.

"We zijn ervan overtuigd dat we daar nu sportief al het niveau voor hebben, alleen is het nog kwestie om een talentenvijver te hebben die groot genoeg is om uit te vissen en daarnaast de financiële middelen te hebben om het allemaal te kunnen bolwerken", klinkt het.

The Wolfpack van de atletiek

Het Runners' Lab Athletics Team mocht vorige maand haar eerste kaarsje uitblazen. Volgens Moriau hangt de groep atleten heel hard aan elkaar en is de sfeer opperbest. "Onze slogan is "Together we grow into Olympians" en dan leggen we vooral de nadruk op "Together", beklemtoont Moriau. "We geloven hard in het teamverhaal. Atletiek is dan wel een individuele sport, maar bij ons is het belangrijk dat het groepsgebeuren centraal staat." "Ons verhaal is vrij uniek omdat ons team een echte vriendengroep is, terwijl ze toch allemaal concurrenten zijn van elkaar."

Ons verhaal is vrij uniek omdat ons team een echte vriendengroep is, terwijl ze toch allemaal concurrent zijn van elkaar. Tim Moriau

"Het perfecte voorbeeld daarvan is Robin Hendrix en Isaac Kimeli tijdens de finale van de 3.000 meter. Robin loopt daar een wedstrijd waar hij niet super presteert, maar achteraf is hij oprecht heel blij voor Isaac en dat is voor mij de essentie."

"Hetzelfde verhaal geldt voor Stijn Baeten, die finalist was op de 1.500 m op het EK indoor. 2 dagen erna sleurt hij met de zakken van zijn teamgenoten en was hij als het ware hun soigneur. Dat is een goed voorbeeld van onze visie en daar selecteren we heel hard op."

"Onze filosofie is een beetje gebaseerd op de filosofie van The Wolfpack van de renners van Deceuninck–Quick-Step. Een heel goede omkadering en het groepsgevoel dat primeert."

Isaac Kimeli zoeft naar zilver:

"Kimeli is echte wereldtop en kan meedoen voor de medailles in Tokio"