Bayat test positief na Pro League-meeting: "Zijn risicocontacten gaan in quarantaine"

Het coronavirus houdt al enkele dagen lelijk huis bij Charleroi. De club had eerder al het uitstel gevraagd van de wedstrijd tegen Beerschot nadat 10 spelers positief getest hadden op het virus.

Bij die positieve gevallen is nu ook voorzitter Mehdi Bayat gekomen. Charleroi meldt dat Bayat, die ook voorzitter is van de Belgische voetbalbond, onmiddellijk in quarantaine gegaan is.

Opmerkelijk: dinsdag zat Bayat nog de hele dag samen met de andere clubbestuurders tijdens de Algemene Vergadering van de Pro League.

De Pro League benadrukt dat er tijdens de vergadering afgelopen dinsdag een strikt protocol werd gevolgd, goedgekeurd door een viroloog en voorgelegd aan de overheid, met maximale mondmaskerplicht, verzekerde veilige afstand en permanent zittend. De vergaderzaal was ook uitgerust met de noodzakelijke verluchting.



“Zoals de regels voorschrijven, zal iedereen die aanwezig was en die een risicocontact gehad heeft zich laten testen - mocht dit in de clubbubbel nog niet gebeurd zijn – en tot het resultaat van die test in quarantaine gaan", klinkt het bij de Pro League.



"Niet iedereen die aanwezig was, had een contact met een hoger risico. Dat geldt enkel voor wie naast Bayat zat. En dat is maar een kleine minderheid van de aanwezigen."