Basketcoryfee “Van Kers” over bekerfinale: “Mechelen? Ik blijf Willebroek zeggen”

"Het is natuurlijk wel goed dat er zo weer basketbal gespeeld wordt in Mechelen. Maar de voorzitter van Willebroek had gehoopt: ik ga naar Mechelen en zal zo dat etiket, die glorie van Mechelen, overnemen. Maar dat kan je niet overnemen. Mechelen is weg, dat is gedaan.”

Geen voorkeur voor wie wint

“Maar daarom heb ik nog geen voorkeur voor Kangoeroes. Want in Oostende heb ik negen jaar gespeeld, dat was het begin van mijn carrière. Ook voor de coach daar (Dario Gjergja, nvdr.) heb ik veel respect. Dus wie wint maakt niet uit, ik zal niet supporteren.”

Een boon voor Mwema

"En ook Gillet en zeker Mwema: goeie rebounders en goeie shotters. Voor mij is Mwema een van de beste Belgische spelers van het moment. Zowel in aanval, verdediging als rebound.”

Welke spelers steker er voor Van Kers bovenuit? “Bij Kangoeroes heb je Loubry. En bij Oostende is er Djordjevic, al iets ouder en niet meer de snelheid die hij vroeger had, maar een heel slimme speler."

De favoriet op papier is wel duidelijk Oostende. “In de competitie wonnen ze al eens met 20 punten verschil van Mechelen (85-63 op 10 februari, red). Maar in zo’n finale kan alles natuurlijk.”

Zevenvoudig bekerwinnaar

Van Kersschaever won de beker als speler drie keer: een keer met Oostende en twee keer met Mechelen. En als coach vier keer met Racing Mechelen tussen 1987 en 1994, de glorieperiode van groen-wit.

In de bekerwinst van Oostende in 2001 had hij ook een belangrijk aandeel, Van Kers werd toen in februari onverwacht ontslagen, twee maanden voor de gewonnen finale. Maar al die cijfers doen hem niet veel.

“Ik ben niet goed in cijfers, want bij mij werkt het zo: je speelt, je wint, er is een feest en ’t is gedaan, ’t is voorbij. Je moet meteen al denken aan de volgende wedstrijd en kan er niet bij blijven stilstaan.”