Alaphilippe voor Milaan-Sanremo: "Wout en Mathieu zijn meer favoriet dan ik"

Wanneer Mathieu van der Poel en Wout van Aert als favoriet genoemd worden voor een koers, komt daar altijd ook de naam van Julian Alaphilippe bij. "Dat hindert me niet. Omdat ik weet dat we 3 compleet andere renners zijn", aldus de Franse wereldkampioen. Die zijn rivalen voor zaterdag in Sanremo wel een streepje voor geeft.

Alaphilippe komt met vertrouwen aan de start na een goeie Tirreno. "Het was een heel harde Tirreno dit jaar, ik ben blij dat ik een rit won." In tegenstelling tot Van Aert en Van der Poel leek de man van Deceuninck-Quick Step zich wat te sparen in het 2e deel van de week. Hoopt hij zaterdag frisser te zijn dan zijn concurrenten? "Niet echt. Toen het in de bergen om het klassement ging, speelde ik niet meer de 1e viool. En het had ook geen nut om voluit te gaan in de tijdrit, al reed ik nog snel." "Ik reed de week die ik wou. Het is zaak van nu goed te herstellen richting zaterdag. Ik kijk ook niet naar hoe mijn tegenstanders hun koers afhandelen, ik concentreer me vooral op mezelf. En dat is zaterdag hetzelfde.” Alaphilippe liet zich al een paar keer zien in de regenboogtrui dit jaar en won in de Tirreno ook een 1e keer. Is Sanremo het 1e grote objectief, hij won er in 2019, was er 2e in 2020 en 3e in 2017? "Het is alvast het 1e monument. Ik houd van deze koers, deze koers is altijd belangrijk voor mij. En de wedstrijd is ook een doel voor het team."

"Als Mathieu op Cipressa gaat? Misschien ga ik mee"

Volgens Arnaud Démare, de Franse sprinter die in 2016 won, zijn Wout, Mathieu en Julian de 3 favorieten voor zaterdag. Alaphilippe: "Dat ik tot het favorietenkransje hoor is oké, maar ik ben niet dé favoriet. Wout en Mathieu hebben meer de rol van grote favoriet." "Ik wil natuurlijk een belangrijke rol spelen en het goed doen. Maar als je de laatste dagen van de Tirreno bekijkt, zijn Wout en Mathieu de grote favorieten voor zaterdag. Dat weet iedereen.” In vergelijking met de Belg en de Nederlander heeft de Fransman wel het meeste ervaring met de Poggio, dat bewees hij de voorbije 2 jaar. "De teamtactiek zal evenwel ook zijn rol spelen. Die bespreken we morgen. Naast mij hebben ook Sam Bennett en Davide Ballerini een belangrijke rol." "Het hele team zal belangrijk zijn. We zullen zien hoe we ons uit de slag trekken en we moeten ook afwachten wat de benen zullen zeggen na zo’n lange koers. De Poggio is het sleutelmoment van de koers, maar die kan ook al sneller geopend worden." "Er wordt ook veel rugwind voorspeld, dus het zal een snelle editie worden. De Poggio is geen zware klim, maar na bijna 300 km kan je er het verschil maken als je je goed voelt."

In de afdaling van de Poggio speelt ervaring geen rol. Dan is het à bloc.

Die ervaring is ook niet alles, beseft de Fransman. "Het is belangrijk om vooraan te rijden op het eind. Maar de afdaling van de Poggio rijd ik altijd à bloc. Ik herinner me enkel de 1e 2 bochten, maar daarna is het alsof je met je ogen toe rijdt. Ik weet niet of ervaring dan een rol speelt." Mocht Van der Poel, net als in Kuurne en in de Tirreno gaan voor een verre, zotte aanval. Gaat hij dan mee? "Ik weet het niet. Als ik goeie benen heb, zal ik hem proberen te volgen. Maar er is ook de teamtactiek. Ik wil niks verkeerds doen." "We hebben als team verschillende kaarten, we moeten slim zijn. Ik wil eerst het teamplan horen, al zullen de benen het belangrijkste zijn.” (lees voort)

"Hoop dat ook teams van Mathieu en Wout hun verantwoordelijkheid nemen"