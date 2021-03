Wat met coronabesmettingen op slotspeeldag? "Daarom wou ik uitstel onmogelijk maken"

De uitbraken bij STVV en Charleroi kunnen ervoor zorgen dat er wedstrijden van komend weekend uitgesteld moeten worden. Maar wat als een club een wedstrijd van de voorlaatste speeldag of laatste speeldag wil uitstellen door coronabesmettingen?

Normaal worden alle wedstrijden van die speeldagen op hetzelfde moment afgewerkt. Maar daar kan dit seizoen van afgeweken worden. Enkel op de slotspeeldag moeten alle matchen in principe tegelijk gespeeld worden.

En die 'in principe' is belangrijk, want het kan dat bijvoorbeeld enkel matchen die een invloed op elkaar hebben in het klassement (ticket voor Play-off I of Play-off II of degradatie) op hetzelfde tijdstip moeten beginnen.

Maar ook dan kan een verzoek om uitstel een kluwen veroorzaken. Stel dat Moeskroen de match op de slotspeeldag tegen Club Brugge wil uitstellen na een uitbraak van het coronavirus, dan moet misschien ook de match Oostende-Cercle Brugge verplaatst worden met het oog op de degradatiestrijd.

Terwijl Oostende nog in een strijd is verwikkeld met bijvoorbeeld Anderlecht om een ticket voor Play-off I. Dan zorgt het sneeuwbaleffect ervoor dat ook STVV-Anderlecht naar een andere datum moet verhuizen...

"Net om dit alles te vermijden had ik gevraagd om vanaf 1 april uitstel onmogelijk te maken", zegt kalendermanager Nils Van Brantegem. "Maar dat wilden de clubs niet."