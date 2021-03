VVV-Venlo werft oud-speler Jos Luhukay aan om in de Eredivisie te blijven

Venlo en Luhukay: "A never ending story"

Voor Jos Luhukay is Venlo geen willekeurige keuze. De 57-jarige trainer speelde al voor de club. Hij maakter er in 1979-1982 en 1986-1989 het mooie weer in de aanvalslinie.

De Nederlander werd ook in Venlo geboren en zal er enkele oude bekenden tegen het lijf lopen. Één daarvan is technisch directeur Stan Valckx. De twee speelden vroeger samen in het 1e elftal van VVV.