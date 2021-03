Victor Vazquez trekt in de herfst van zijn carrière nog naar LA Galaxy

Na zijn succesvolle passage bij Club Brugge begon Victor Vazquez aan een odyssee, die hem in Mexico, Canada, Qatar en uiteindelijk terug in België deed belanden. Dat laatste hoofdstuk, bij Eupen, was nauwelijks een pagina lang. Na 2 maanden vertrok Vazquez al weer in de Oostkantons.

Met LA Galaxy heeft de inmiddels 34-jarige Spanjaard toch nog een mooie club gevonden. Vazquez kan dan ook mooie adelbrieven voorleggen van zijn tijd bij Toronto (16 goals en 25 assists in 52 matchen).

"Victor is een getalenteerde en ervaren speler, die de aanpak van Greg Vanney (zijn coach bij Toronto, nu bij LA) en de competitie kent. Hij zal een leider worden, zowel op als naast het veld."

De competitie in Noord-Amerika begint op 18 april opnieuw, voor LA Galaxy met een match tegen nieuwkomer Inter Miami.