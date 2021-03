Van den Bosch: "Was het in Belgrado uit de hand gelopen, hadden we het niet overleefd"

Neergeschoten speler en club in vereffening

Dat het op 6 februari 2001 tot een vechtpartij kwam tussen de spelers van Racing Basketbal Antwerpen en Rode Ster Belgrado was een trieste climax van spanningen die zich al in de heenmatch hadden opgebouwd.

"In Belgrado voelde we al een geweldige spanning.", vertelt Tony Van den Bosch, tegenwoordig sportief directeur bij Kangeroes Mechelen. "Een paar dagen voor onze wedstrijd was er de basketbalderby geweest tussen Rode Ster en Partizan Belgrado. Na die wedstrijd was de topspeler van Partizan neergeschoten op de parking. De fans beschuldigden elkaar."

"Bovendien wonnen wij die heenmatch. En wat ook meespeelde, maar wat wij niet wisten, was dat de spelers van Belgrado al een paar maanden niet meer betaald waren, want de club moest in vereffening."

"Als het in de heenmatch in Belgrado uit de hand was gelopen tussen de spelers, dan hadden we het niet overleefd. Echt niet. Ik zei nog lachend tijdens de heenmatch tegen Rudi Kuyl, de toenmalige manager, dat ik hem een slag zou geven en doen alsof ik een Joegoeslaaf was als het zou escaleren."