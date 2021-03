Tiger Woods verlaat ziekenhuis na auto-ongeluk: "Bedankt voor alle steun"

Tiger Woods had op 23 februari een ernstig auto-ongeluk in Los Angeles. De golfer ging verschillende keren over de kop en moest door de brandweer bevrijd worden uit zijn verhakkelde auto. In het ziekenhuis werd hij geopereerd aan verschillende breuken in zijn rechterbeen en aan een verbrijzelde enkel.

Woods verbleef sindsdien in het ziekenhuis, maar is nu weer thuis waar hij zal voortwerken aan zijn herstel. "Ik ben iedereen ontzettend dankbaar voor de massale steunbetuigingen van de voorbije weken", laat Woods weten op Twitter.

"Ik bedank ook de ongelooflijke chirurgen en dokters en het verplegend personeel van het Harbor-UCLA Medical Center en het Cedars-Sinai Medical Center. Jullie hebben allemaal zo goed voor mij gezorgd en ik kan jullie niet genoeg bedanken."

"Ik zal nu thuis voort herstellen en hard werken om elke dag sterker te worden", besluit Woods.