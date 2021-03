Stef Wijnants: "De boodschap van Real Madrid is: we zijn niet kansloos"

Op een of andere manier verraste Real Madrid met de duidelijke 3-1-zege in de return tegen Atalanta Bergamo. "Het technische vermogen van Real was fantastisch: van het uitvoetballen van Courtois tot Benzema in de spits. En dat werd aangedreven door Modric. Samen met de thuismatch tegen Atletico was dit het beste Real van het seizoen." "Als Modric draait, dan kan Real Madrid in balbezit meer laten zien dan ze tot nu toe hebben gedaan. Als Real onder druk kwam, combineerden ze zich onder de druk uit als Modric in het spel werd betrokken. Zo hebben ze Atalanta kansloos gemaakt", zag Stef Wijnants. "Het belang van Ramos mag je ook niet onderschatten. In alle opzichten zie je zijn waarde: de verdediging leiden, spelletjes spelen, koel blijven, penalty's omzetten, dat kan hij. Het middenveld voelt zich veel comfortabeler als Ramos achterin speelt." Moet Real dan geen werk maken van een contractverlenging? "Natuurlijk. Alles hangt af van de financiële situatie. Real gaat toch niet eerst 80 of 100 miljoen euro spenderen aan een nieuwe speler als het de leider van de ploeg geen nieuw contract kan geven?"

"Als Mendy een tactische zet van Zidane was, dan was het groots"

Zidane pakte gisteren uit met een andere opstelling dan gewoonlijk. "Ik vind al langer dat Real moet stoppen om met 3 voorin te spelen. Daarvoor is de ploeg niet goed genoeg en dan verlies je de controle op het middenveld", zegt Wijnants. "Gisteren speelde Real met 3 verdedigers en enkele flanken. Heel bijzonder was de positie van Mendy. Ik vroeg me eigenlijk af waar hij speelde, want hij vroeg de bal telkens centraal en was zelfs rechts voorin te vinden. Niet bepaald een inverted wingback dus. Als dat een tactische zet was van Zidane, dan was het groots." "Voorin stonden Benzema en Vinicius. Die laatste is een soort van vliegenier. Als je die kan uitspelen op zijn snelheid, dan ben je niet op je gemak als tegenstander. Maar hij heeft geen gevoel voor passing en afwerking. Ik blijf dat vreemd vinden voor een speler van Real." "Maar als je de controle kunt houden - en dat hadden ze tegen Atalanta door een sterke Modric - dan kan Real zelfs met deze ploeg van iedereen winnen. Misschien zijn Bayern München en Manchester City nog te hoog gegrepen, maar PSG, Liverpool of Porto?"

De boodschap die Real Madrid heeft gegeven, is: we zijn niet kansloos als de sleutelspelers fit blijven. Real staat er wanneer het er moet staan.

"De boodschap die Real Madrid gisteren heeft gegeven, is: we zijn niet kansloos als de sleutelspelers fit blijven. Real staat er wanneer het er moet staan. Ramos zei gisteren nog: "Stop eens met te zeuren over hoe oud we zijn en kijk hoe we spelen." In de topmatchen hebben ze dat goed gedaan." Hoe ver kan Real Madrid dan komen in de Champions League? "Real maakt nu niet plots kans om de CL te winnen, daarvoor moet de ploeg constanter presteren. Het flikkert nog alle kanten op, er valt geen peil op te trekken. Maar kies dan voor balbezit als je weinig individuele acties kunt maken." "Ze hebben ook nog te veel Courtois nodig. Elke match staat hij er om beslissende ballen te pakken, ook gisteren, en bovendien blinkt hij uit in het uitvoetballen, want hij krijgt te pas en te onpas terugspeelballen."

"Tel alle vaardigheden van Benzema op, veel beter ga je niet vinden"

En voorin rekent Real op Karim Benzema. "12 jaar bij Real, 9 jaar onder de knoet bij Ronaldo, maar hij maakte elk seizoen zijn goals. Hij heeft technisch vermogen als afwerker, als aangever, als targetman en als dribbelaar. Tel alle vaardigheden van hem op, veel beter ga je niet vinden." "Iemand die 12 jaar als spits bij Real speelt en alle concurrenten heeft weggeduwd, dat is straf. Hij staat zelden op een lijstje als de echte topspits, maar dat heeft te maken met zijn afwezigheid bij Frankrijk. Als international kan hij niet scoren."

"Het is ook geen toeval dat we weer een match analyseren van de Koninklijke en niet van pakweg Bayern of Liverpool. Er is altijd iets te vertellen over Real Madrid. Bayern München en Manchester City zijn machines, maar bij Real kan er altijd iets gebeuren: goed of slecht. Daarom is Real zo interessant en de meest gemediatiseerde club ter wereld. "