Rocky Bushiri (Eupen) is maanden out na een knieoperatie

De meniscus van Bushiri was geraakt, bleek uit een MRI-scan. Een operatie was nodig. OHL was nog maar de 1e competitiematch voor Bushiri, sinds hij in januari zijn terugkeer vierde bij Eupen, op huurbasis van de Engelse tweedeklasser Norwich City.

Norwich verhuurde hem voor Nieuwjaar aan KV Mechelen. Bij Eupen stond Bushiri in het seizoen 2018-2019 ook al onder contract.

De Oostkantonners moeten het ook een hele tijd zonder Gary Magnée doen. De 21-jarige rechtsachter blesseerde zich vorige week dinsdag op training aan zijn linkerknie. Hij liep een scheur op in zijn voorste kruisband en zal de komende dagen geopereerd worden. Magnée is geen basisspeler en kwam dit seizoen tot slechts 3 optredens.