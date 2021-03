Neoprof Xandres Vervloesem over periode bij Sunweb: "Voelde me aan mijn lot overgelaten"

In onze podcastreeks Jonge Wolven in het wielrennen kon u luisteren naar het verhaal van Xandres Vervloesem van Lotto-Soudal. Vandaag viel Vervloesem in Nokere Koerse uit, maar in 2019 dacht hij als belofte nog aan stoppen.

Dat jaar reed Vervloesem voor het opleidingsteam van Sunweb, het huidige Team DSM. "Het was een heel mooie aanbieding, ik dacht ook echt dat ik daar goed zou zitten”, vertelt Vervloesem. Maar het liep helemaal fout.

"Het was de bedoeling dat ik meteen zou verhuizen naar een van de huizen van de ploeg in Nederland, maar die huizen waren nog niet af. Dat werd steeds uitgesteld, uiteindelijk was het half maart toen ik verhuisde. Een centraal punt is niet alleen logistiek handig maar ook om een teamsfeer te creëren."



“Maar zo vaak gebeurde het niet dat we samen gingen trainen. We waren maar met 4 renners en iedereen had zijn huisje. Op zich is dat wel goed, maar omdat iedereen apart zat was de sfeer niet goed."



"Het was ook geen leuke omgeving, er viel niets te beleven. Vanuit de ploeg werd ook niks georganiseerd, al heb ik gehoord dat het nu al veel beter is. Maar toen was er niemand van de ploeg, zoals een ploegleider of zo, in de buurt. Op je 18e voel je je dan echt aan je lot overgelaten."