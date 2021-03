David Goffin: "Ik wil in Miami weer mijn killersinstinct tevoorschijn halen"

David Goffin wil op de Miami Open zijn innerlijke "killer" weer tevoorschijn halen. Hij weet ondertussen waar het schoentje knelt: "Op momenten dat ik het spel moet afmaken, moet ik mijn killersinstinct meer tonen."

"Het is positief dat ik me elke keer in het gevecht kan mengen. Er zijn dan momenten dat ik heel goed speel, maar soms laat ik het lopen", legt Goffin verder uit.



Onze landgenoot krijgt in Miami een nieuwe kans om zich te herpakken. Heel wat kleppers zoals Rafael Nadal, Roger Federer en Dominic Thiem zakken niet af naar Amerika. Veel toppers kijken op tegen de verplaatsing en blijven liever thuis.

"Nadal en Thiem denken al aan het gravel, dat is het hoofddoel van hun jaar. Ik weet wel niet of hun afwezigheid mij meer kansen biedt", legt Goffin uit.

Toch blikt hij positief vooruit op het toernooi: "Elke wedstrijd zal moeilijk zijn, maar als ik erin slaag om mijn beste tennis te spelen, kan ik veel matchen winnen."