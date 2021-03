Dame Time: Damian Lillard loodst Portland met 50 punten naar de zege

Als de nood het hoogst is, is Damian Lillard nabij. De guard van de Portland Trail Blazers heeft al zo vaak een wedstrijd beslist in de slotfase dat "Dame Time" een begrip is geworden in de NBA.

En ook afgelopen nacht was het weer Dame Time, want Lillard stuwde Portland met een glansprestatie naar een nipte overwinning tegen de New Orleans Pelicans: 125-124.

Het zag er nochtans lange tijd niet goed uit voor Portland, dat in het 4e quarter nog tegen een achterstand van 17 punten aangekeken had. Maar de Pelicans kregen geen grip op een onstuitbare Lillard, die met twee rake vrijworpen in de slotseconden de match nog deed kantelen.

"Hij blijft opmerkelijke dingen doen", zegt Portland-coach Terry Stotts over Lillard. "50 punten en 10 assists, de beslissende punten maken en al die andere dingen doe hij doet op het veld. Ik ben niet meer verbaasd, maar ik beschouw het ook niet als vanzelfsprekend."