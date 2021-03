Creatieve directeur Tokio 2020 neemt ontslag na kleinerende opmerking over actrice

Sasaki moest komende zomer de openings- en slotceremonies van de Olympische en Paralympische Spelen in goede banen leiden. De 66-jarige man diende vanochtend evenwel zijn ontslag in.

Hij deed dat nadat het magazine Shukan Bunshun woensdag naar buiten gebracht had dat hij vorig jaar binnen een planningsgroep het idee had om de Japanse actrice Naomi Watanabe - een mode-icoon met een maatje meer - de rol van een "Olympig" te laten spelen.

"Dat was een heel ongepaste uitdrukking van mijn ideeën en opmerkingen", verklaarde Sasaki donderdagochtend in een statement langs het olympisch organisatiecomité. Hij zegt dat hij een woordspeling wilde maken met "olympic" en olympig". (Pig is het Engelse woord voor varken, red).

"Ik verontschuldig me oprecht bij Watanabe en de mensen die zich ongemakkelijk voelden bij die inhoud. Ik zag het als een grappig idee, maar de mannelijke staf floot me meteen terug. Ik heb er spijt van."

Het incident komt enkele weken, nadat Yoshiro Mori onder zware druk een stap opzij had moeten zetten als voorzitter van het organisatiecomité na seksistische opmerkingen over vrouwen in bestuursrollen.