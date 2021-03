Club trekt naar de beurs, maar hoe kunnen fans en beleggers aandelen kopen?

Waar en hoe kan je aandelen van Club Brugge kopen?

Vandaag maakte Club Brugge details bekend over zijn beursgang over 9 dagen. Vanaf 26 maart zal je op Euronext Brussel het aandeel vinden onder de naam "CLUB". Een fan of individuele belegger die interesse heeft in het aandeel van Club Brugge heeft twee opties, legt Michaël Van Droogenbroeck uit. " Tot en met 25 maart (volgende week donderdag) kan je "intekenen" op het aandeel bij elke bank. Intekenen is het aandeel aankopen voor het op de beurs verhandeld wordt." "Alleen moet je twee dingen weten. Als je intekent, weet je nog niet 100 procent wat de prijs per aandeel zal zijn. We weten ondertussen dat het tussen 17,5-22,5 euro/aandeel zal zijn. De uiteindelijke prijs kennen we pas vrijdag en wordt bepaald door de interesse bij de grote spelers, niet door particulieren." "Ten tweede weet je ook niet hoeveel aandelen je kan krijgen als je intekent. Als de vraag groot is, is de kans kleiner dat je heel veel aandelen kan krijgen. Je maakt het meeste kans op aandelen als je intekent via Belfius omdat die de beursgang begeleid hebben voor de Belgische markt."

" Vanaf 26 maart is het aandeel te koop op de beurs zelf en heb je een beursrekening bij je eigen bank nodig of kan het via een online platform. Vanaf dan volgt de prijs van het aandeel de wetten van vraag en aanbod."

Moet je snel zijn en wat zijn de risico's?

Afhankelijk van de vraag naar aandelen zou minimaal 30 procent en maximaal 40 procent van de Club-aandelen verkocht worden. "Hoe populair het aandeel is, zullen we pas volgende week vrijdag kunnen inschatten", zegt Michaël Van Droogenbroeck. "Sowieso is het op de beurs nooit goed om je te veel te reppen. Het is een algemene beurswet dat je enkel geld belegt dat je enkele jaren kan missen en niet morgen nodig hebt. Een tweede wet is dat je je geld moet spreiden. Spreiden over verschillende aandelen, maar ook spreiden over de tijd." "Als fan wil je Club Brugge misschien steunen, maar als belegger is het verstandiger om niet al je geld op hetzelfde moment in Club-aandelen te steken. Je weet niet hoe het aandeel het zal doen." "Club Brugge verwijst bij deze beursgang vaak naar Ajax, maar bij die club hebben veel beleggers van de beginjaren veel geld verloren. Het is pas de laatste jaren - waarin Ajax sportief succesvol was - dat het aandeel van de Nederlandse club het goed doet." "Club Brugge heeft ook laten weten dat het zijn eventuele winst niet zal uitkeren aan de aandeelhouders zoals bedrijven soms doen. Het zal winst gebruiken voor de verdere uitbouw van de club."

Waarom gaan niet alle clubs naar de beurs?

De risico's van een beursgang voor Club Brugge zijn zeer beperkt, schat Michaël Van Droogenbroeck in. "Een beursgang betekent vooral veel administratief werk en de noodzaak aan transparantie." "De huidige aandeelhouders die verkopen (zoals Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert) passeren met deze beursgang lang de kassa (omdat ze de aandelen veel goedkoper kochten enkele jaren geleden)." "Daarnaast zegt Club Brugge zelf dat een verhoogde transparantie zorgt dat ze makkelijker geld kunnen lenen bij banken, want de financiële wereld staat heel kritisch tegenover de voetbalwereld, omdat er vaak een gebrek aan transparantie is." "Waarom niet alle ploegen dan naar de beurs trekken? Voor transparantie zorgen én al dat administratieve werk is een heel gedoe en bovendien moet je het als club financieel goed doen, anders heb je niemand die je aandelen voor een goede prijs wil kopen."

Hoe reageren de fans?