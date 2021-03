Autosportwereld rouwt om overlijden van Nürburgring-legende Sabine Schmitz

Koningin van de Nürburgring

Sabine Schmitz won de prestigieuze uithoudingswedstrijd op de Nürburgring in 1996 in een BMW M3. Aan haar zijde reden toen Johannes Scheid en Hans Widmann.

Een jaar later triomfeerde ze opnieuw met Scheid, Hans-Jurgen Tiemann en Peter Zakowski. Het leverde haar de koosnaam "Koningin van de Nürburgring" op.



De Nürburgring schonk Schmitz nog een andere bijnaam, namelijk: "de snelste taxichauffeur ter wereld". Ze nam klanten tegen betaling mee over het beroemde racecircuit in Duitsland in haar BMW M5-'ringtaxi'. Ze reed er naar eigen zeggen meer dan 20.000 rondjes.