Al 17 paarden overleden aan rhinovirus, waarvan twee in België

Eind februari werd op een internationaal toernooi in Valencia vastgesteld dat enkele paarden besmet waren met het dodelijke rhinopneumonie-virus. Om de verspreiding in te dijken, werde alle internationale wedstrijden voorlopig geschrapt in 10 Europese landen, waaronder België.

De internationale paardensportfederatie FEI heeft nu bekendgemaakt dat er inmiddels 17 paarden gestorven zijn aan het virus. Volgens de FEI gaat het om twee dieren in België, tien in Spanje en vijf in Duitsland. De meeste paarden hadden Duitse eigenaren.

Inmiddels is het voor paarden besmettelijke virus in negen landen vastgesteld: België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Qatar, Slovakije, Zweden en Zwitserland.