Zlatan Ibrahimovic keert terug bij Zweden: "Return of the God"

Zlatan Ibrahimovic (39) is door de Zweedse bondscoach Janne Andersson geselecteerd voor de komende kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 in Qatar. De spits van AC Milan viert zo na bijna vijf jaar afwezigheid zijn rentree als international. Ibrahimovic' laatste interland was de groepsmatch tegen de Rode Duivels (0-1-nederlaag) op het EK van 2016. De aanvaller heeft 116 caps achter zijn naam staan. Daarin scoorde hij 62 keer, geen enkele Zweedse international maakte meer doelpunten. Er was recentelijk heel wat speculatie over een mogelijke terugkeer van Ibracadabra bij de Zweedse nationale ploeg. In november zocht Andersson de spits op in Milaan, nadat hij in een krant had verklaard dat hij het miste om voor het nationale elftal te spelen. Ibrahimovic plaatste dinsdag een foto van zichzelf in het shirt van de nationale ploeg op Twitter, met daarbij de tekst: "De terugkeer van God".

Zlatan op Instagram: "The return of the God"