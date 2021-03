Wout van Aert: "Als ik goed genoeg ben, maakt de tactiek van Mathieu in Sanremo niet uit"

De test in Tirreno-Adriatico was al meer dan bevredigend, maar met zijn tijdritzege in San Benedetto del Tronto plaatste Wout van Aert pas echt de kers op de taart. Een uurtje na zijn nummertje keek de tweevoudige ritwinnaar en nummer 2 in de eindstand al naar Milaan-Sanremo van zaterdag.

Wout van Aert koos San Benedetto del Tronto uit om al in zijn glazen bol voor Milaan-Sanremo te kijken. "Ik denk dat ik goed hersteld ben na de zware ritten van de voorbije dagen. Ik heb me overal gesmeten en als je dan zo'n tijdrit in de benen hebt, dan zegt dat iets over de conditie", reageerde de ritwinnaar. "Ik mag vertrouwen hebben. Ik heb twee ritten gewonnen en ik heb mijn doel bereikt in het klassement. Ik denk niet dat ik er veel aan kon verbeteren. Het was de bedoeling om stevig af te zien in de hoop om beter te worden." Verbeteren met de klassieke doelen in het achterhoofd: Milaan-Sanremo is de eerstvolgende afspraak. "Ik las deze week dat ik meer ambitie heb voor de Ronde en Roubaix omdat ik Sanremo al gewonnen heb. Dat heb ik nooit gezegd, maar ik kan me er wel in vinden." "Het is leuker om iets te bereiken dat je nog niet behaald hebt, maar het is ook leuk om een koers twee keer te winnen. Het is niet zo dat ik bewust minder interesse toon in Sanremo. Ook daar zetten we alles op alles."

"Je mag er niet van uitgaan dat Mathieu altijd op een onverwacht moment zal aanvallen"

In Milaan-Sanremo is Mathieu van der Poel samen met Wout van Aert de topfavoriet. Zal de Nederlander weer zijn wil opleggen zoals bijvoorbeeld afgelopen zondag in Tirreno-Adriatico? Van Aert: "Het is minder evident om de koers zaterdag al op 50 kilometer van de finish open te breken. Het parcours leent zich er niet echt toe en we hebben in de Strade Bianche ook gezien dat Mathieu kan wachten tot de finale." "En als ik goed genoeg ben, dan maakt het niet uit welke tactiek hij toepast. Als ik volg, heb ik altijd mijn kans." "We zijn allebei geschikt voor die koers. De Cipressa en de Poggio, dat is een inspanning van 5 à 10 minuten en dat ligt ons allebei. En sprinten kunnen we ook." "Iedereen denkt nu aan Kuurne en die muurtjesrit in deze Tirreno, maar dat zijn andere koersen. Mathieu hield zich ook afzijdig in de Strade tot op 11 kilometer van de finish." "Zo heeft hij dus ook al gewonnen. Je mag er niet van uitgaan dat hij elke koers op een onverwacht moment zal aanvallen."

"We zijn benieuwd hoe Alpecin-Fenix het zal aanpakken"