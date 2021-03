Wolverhampton houdt adem in na botsing keeper: "Patricio is oké"

Het was een akelig beeld: op het einde van de match botste Patricio met Coady in een poging om de 0-2 van Salah te voorkomen, waarna de doelman bewegingloos achterbleef.

De 33-jarige Portugese international werd een kwartier lang op het veld verzorgd, waar hij onder meer zuurstof toegediend kreeg. Uiteindelijk werd hij op een draagbaar weggevoerd.

Na de wedstrijd kwam Wolverhampton-trainer Nuno Espirito Santo met geruststellend nieuws over zijn landgenoot. "Patricio is oké", vertelde Nuno, zelf een voormalige doelman. "We hebben al met hem kunnen praten. Hij is bij bewustzijn en herinnert zich alles. Bij zo'n hoofdblessure maak je je snel zorgen, maar het lijkt allemaal in orde te komen. Dat is ook wat de dokter zegt."

Leander Dendoncker maakte het van dichtbij mee: de ex-Anderlecht-speler was in de 76e minuut ingevallen voor de thuisploeg.