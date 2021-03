Over smaken valt niet te twisten, maar de trofee die Union zaterdagavond kreeg als kampioen in 1B, lokte duidelijk reacties uit. Het Nederlandse Voetbal International schreef er zelf een stukje over op zijn site en op Twitter vonden veel mensen dat de trofee het aanzien niet waard was. Union-speler Anas Hamzaoui vond duidelijk dat de trofee iets weg had van een weegschaal.