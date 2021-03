Van Hecke en Heyrman nemen optie op CEV-cup met forse zege in heenmatch finale

De CEV-cup is de 2e Europese beker in het volleybal, na de Champions League, maar voor de Challenge Cup. De voorbije jaren was de trofee bij de vrouwen telkens een prooi voor de Russische en Turkse teams. Maar daar komt nu wellicht verandering in.

Monza overrompelde Galatasaray, met de Belgen in een hoofdrol. Lise Van Hecke was aanvallend niet af te stoppen (de Turken hadden maar 2 geslaagde blocks over een hele match!) en ook Lauray Heyrman scoorde vlot.

Galatasaray kon enkel in de 1e set (25-23) de schijn ophouden. Het was niet toevallig Van Hecke die toch weer de trekker overhaalde. In set 2 en 3 was het klasseverschil schrikbarend groot: 25-15 en 25-16.

Monza heeft volgende week aan 2 sets of winst in de golden set genoeg om voor het eerst in zijn geschiedenis de CEV-cup op het palmares bij te schrijven.