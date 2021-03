Uw gids voor Milaan-Sanremo: volg het 1e monument live op Sporza.be en Radio 1

Zo was het vorig jaar:

Julian Alaphilippe gooide iedereen los op de Poggio, maar topfavoriet Van Aert beende de Franse springveer in de afzink bij, waarna de kopman van Jumbo-Visma het meesterlijk afmaakte in de sprint.

Een week na zijn triomf in de Strade Bianche ontpopte Wout van Aert zich op 8 augustus ook tot keizer van de Via Roma.

La Primavera had door de hertekende kalender in 2020 een zomers kleedje aangetrokken.

Het parcours:

Vorig jaar werd het parcours grondig aangepast door coronarestricties en kopzorgen bij heel wat lokale bestuurders.

Zo werd de Ligurische kust genegeerd en sneuvelden onder meer de Turchino en de 3 Capi (Mele, Cervo en Berta). Enkel de klassieke finale met de Cipressa en Poggio werd bewaard.

Zo'n vaart zal het in 2021 niet lopen, maar de organisatie heeft weer wat kunst- en vliegwerk moeten toepassen.

Om 9.40 u verlaat het peloton startplaats Milaan en na een geneutraliseerde zone van 7,6 kilometer volgt om 10 u het officiële startschot.

Aan het einde van de langste dag van het koersjaar zal er 299 kilometer (zonder de geneutraliseerde opwarming) op de teller staan.

De ingrepen worden deze keer noodgedwongen uitgevoerd in het middenrif van de route. Door een aardverschuiving wordt de Turchino niet aangesneden, de Colle del Giovo is de vervanger. Het is een loper van net geen 20 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 2,6 procent.

In tegenstelling tot vorig jaar is de finale weer zoals we die kennen: met de 3 Capi (Mele, Cervo, Berta), de Cipressa en de Poggio. De voet van die laatste scherprechter bereiken we op 9 kilometer van de aankomst.

Finishen doen we op de Via Roma, ook al was er lange tijd onzekerheid of de iconische aankomstplaats het peloton wel met open armen zou ontvangen.