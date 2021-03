Thomas Martens (14) heeft een droom: de jongste wereldkampioen rally worden

Toen Thomas Martens 4 jaar oud was stond er in zijn vriendenboekje dat hij wereldkampioen rally wilde worden. We zijn 10 jaar later en onze landgenoot zegt nog steeds hetzelfde. Al moet hij daarvoor wel richting Finland trekken.

Van het kartingcircuit in Genk ...

Het avontuur van Thomas Martens begon op het kartingcircuit in Genk. Hij was vier jaar en op zoek naar een hobby. “Ik vertelde altijd aan mijn papa dat ik wilde gaan rijden. Hij heeft me toen naar het circuit in Genk gebracht" vertelt hij. Het is geen evidentie om als 4-jarige achter het stuur van een kart te kruipen. Martens had één groot voordeel: zijn lengte. Met een paar aanpassingen aan de kart, had de piepjonge Thomas opeens zijn eigen race-bolide. Martens zit in Genk op de juiste plaats om de kneepjes van het race-vak te leren. Zijn coach Edgar Baadju haalt een mooi voorbeeld voor zijn jonge pupil aan: "Jenson Button heeft hier ook 3 jaar gereden. Hij schopte het zelfs tot wereldkampioen Formule 1."

Loix: "Bij karting leer je hoe je moet rijden en hoe je je auto afstelt"

De Belgische rally-legende Freddy Loix legt uit hoe belangrijk karting is voor de ontwikkeling van een racer: "Het is een goede leerschool. Je moet ergens de stiel leren. Ik heb zelf ook vier jaar karting gereden."

"Je leert er niet alleen hoe je heel precies moet rijden. Je leert er ook om een auto tot in de perfectie af te stellen. Dat zijn zaken die je later nodig hebt om een wedstrijd te winnen", gaat hij voort. "Normaal leer je ook in de regen rijden. Zelf was ik daar helaas niet zo goed in en dat frustreerde mij enorm. Je moet nu eenmaal allround zijn."

... naar de rally-velden van Finland ...

In België mag je pas autorijden vanaf 18 jaar. Thomas trekt dus sinds zijn 11e regelmatig naar Finland. "Het is één van de weinige plaatsen waar ik kan rijden", legt Thomas uit.

Hij is gek op het bochtenwerk in de Finse bossen: "Ik vind de snelheid in de bossen gewoon geweldig. Je weet niet wat er gaat komen, het zijn bijna allemaal blinde bochten." Thomas is niet de enige die het Finse landschap gebruikt heeft als trainingsgrond. Er gingen hem al enkele grote namen voor. "Het is een goede leerschool, Solberg en (Harri) Rovanperä oefenden hier ook", vertelt papa Martens. Onze landgenoot maakt optimaal gebruik van het Finse klimaat. Om het hoofd koel en het lichaam fris te houden, dompelt Thomas zich af en toe onder in het Finse ijswater. Bekijk hier de beelden:



Loix: "Wie bezeten is van de auto vindt zijn weg"

Freddy Loix over Thomas' Scandinavische avontuur: "Elf jaar is jong, maar de Scandinaviërs beginnen er dan ook al aan. Je moet dus mee. Alleen moet je vanuit België voor elke training het vliegtuig nemen. Dat kost wel wat geld, maar je moet er alles uithalen. Elk jaar telt." "In België zijn ze tegen alles wat met gemotoriseerde sporten te maken heeft", vindt Loix, "maar echt talent breekt toch door. Wie bezeten is van de auto, vindt zijn weg." "Ik mocht wel pas rijden vanaf 18 jaar, maar - ik zal het maar toegeven - ik ben wel begonnen toen ik 10 jaar was. Ik reed vooral ’s nachts. In die tijd reed ik geregeld twee benzinebakken leeg." "Mijn vader had een ruime garage. Maar hij heeft vaak verteld dat hij een verdieping kon vullen met al de auto's die ik voor mijn 18e stuk gereden heb."

... tot in het crossrally-team van Thierry Neuville

Twee jaar geleden zette Martens nog een belangrijke stap richting de rally. Hij kocht zijn eerste crossrally-kart bij niemand minder dan Thierry Neuville. Neuville vertegenwoordigt ons land al jaren op het hoogste rally-niveau.

"Thierry Neuville rijdt soms mee met ons. Hij komt dan af en toe wat helpen. Dat is altijd tof", glundert Martens.

Crossrally is een uitstekende tussenstap naar de rally. In Genk rijdt Thomas op een asfalt-circuit. Bij crossrally rijden de deelnemers rondjes op een vaak onverhard circuit.

Ook Thomas zelf is ervan overtuigd dat het een stap in de goede richting is: "Het is een heel goede ervaring om naar de rally te gaan."

Boven: Thomas' klassieke kart, onder: Thomas' cross rally-kart:

Waar gaat Thomas' avontuur heen?

"Dit jaar zullen we beginnen met kleinere rally’s in Letland of Finland. Zo kan ik me voorbereiden op het grote werk", legt Thomas Martens uit. "Ik hoop ooit, wanneer ik 18 ben, deel te nemen in de WRC2." Thomas kan alleszins op de steun van voormalig WK-rijder Freddy Loix rekenen: "Ik hoop dat Thomas Martens het zal maken. De Belgische rallysport heeft jonge talenten nodig. Doe hem de groeten."

Om zijn droom kracht bij te zetten kreeg Thomas nog een nieuw speelgoedje, bijgenaamd The Ginger One. De "rosse", zoals hij dat zelf zegt.