Team Nieuw-Zeeland opnieuw sterkste in Formule 1-race voor zeilboten

Om de zoveel jaar strijden de beste zeilers ter wereld in de snelste zeilboten ter wereld om The Auld Mug, de oudste sporttrofee ter wereld. De race bestaat al sinds 1851.

170 jaar later mochten de Italianen van Luna Rossa titelverdediger Nieuw-Zeeland uitdagen in Auckland. In de voorrondes hadden ze onder meer Team Ineos uit Groot-Brittannië uitgeschakeld.

Een nieuwe zege kwam er niet aan voor de Italiaanse boot. In de eerste manches hield Luna Rossa gelijke tred met het jacht van olympisch en wereldkampioen Peter Burling, maar na een 3-3-stand maakte de uitdager te veel tactische fouten.

Vannacht won Team Nieuw-Zeeland voor de 4e keer op een rij, goed voor een onoverbrugbare voorsprong (7-3).

Het is de vierde keer dat Nieuw-Zeeland The Auld Mug verovert. Ook in 1995, 2000 en 2017 mochten ze de oudste sporttrofee ter wereld in de lucht steken.

