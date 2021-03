Tafeltennisser Florent Lambiet grijpt voorlopig naast olympisch ticket

Florent Lambiet, de nummer 104 van de wereld, moest tijdens de finale het onderspit delven tegen zijn teammaat bij de Franse club Chartres: Bence Majoros, die een pak hoger staat op de wereldranglijst (ITTF 61). Lambiet verloor met 11-6, 11-7, 11-9, 8-11 en 11-8.

Een zege in de finale zou een ticket voor de Spelen hebben opgeleverd, maar toch moet hij zijn olympische droom nog niet opbergen. De 25-jarige Lambiet kan via een herkansingstoernooi - dat deze namiddag al van start gaat in Doha - tussen de verliezende finalisten en halve finalisten van 3 kwalificatietoernooien, deze zomer nog naar Tokio.

Als hij ook daar niet aan het langste eind kan trekken, is er in april nog een Europees kwalificatietoernooi in Odivelas (Portugal), dat 3 tickets voor de Spelen zal uitdelen.

Voor de andere Belgen was het toernooi in Doha snel voorbij. Belgisch kampioen Cédric Nuytinck (ITTF 71) ging roemloos tenonder in de tweede ronde en ook Lisa Lung (ITTF 110) en Nathalie Marchetti (ITTF 139) geraakten niet verder dan de eerste horde.