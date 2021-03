Stephen Curry en co krijgen rammel van de Lakers: "Dit is beschamend"

De LA Lakers gaan gebukt onder een blessuregolf, maar dat was er niet aan te merken op bezoek bij Golden State. Zelfs zonder grote namen als Anthony Davis en Marc Gasol walsten de bezoekers over de thuisploeg: 97-128.

LeBron James tekende voor zijn 4e triple-double van het seizoen met 22 punten, 10 rebounds en 11 assists. Montrezl Harrell deed de Warriors ook veel pijn met 27 punten.

Bij Golden State was sterspeler Stephen Curry een dag na zijn 33e verjaardag goed voor 27 punten. Met een assist aan Kelly Oubre Jr. in het 3e quarter verbrak Curry ook het clubrecord qua assists van de Warriors.

"Dat is bijzonder, maar ik had het record toch liever in andere omstandigheden gepakt", verwees Curry naar de zware nederlaag. "Hier word ik misselijk van. Het is beschamend. Je kunt altijd een wedstrijd verliezen, maar niet op deze manier."