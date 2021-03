Renaat Schotte: "Primoz Roglic moest zijn vrouw troosten en niet omgekeerd"

Vueltawinnaar Primoz Roglic begon zondag met een comfortabele voorsprong van 52 seconden op Max Schachmann aan de ingekorte slotrit, maar na een val en materiaalpech moest hij de gele trui toch nog afstaan aan de Duitser.

"Een aparte apotheose in aparte omstandigheden met een gelukkige verliezer", blikt Renaat Schotte terug in onze wekelijkse podcast De Tribune. "Ik had een geslagen hond verwacht in de interviewzone, maar Roglic maakte opvallend rustig zijn analyse van de wedstrijd."

"En daarna ging hij zijn vrouw troosten. Een omgekeerde wereld, vond ik. Voor mij is het nu duidelijk: Roglic zit maar met een koers in zijn hoofd, de Ronde van Frankrijk."

Vorig jaar gaf Roglic zijn gele trui in het slotweekend van de Tour uit handen aan zijn landgenoot Tadej Pogacar.