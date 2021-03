Mister Michel wordt 90 jaar: kleurrijk en controversieel (in video)

Michel Verschueren blaast vandaag 90 kaarsen uit op zijn verjaardagstaart. Voor wie na 2003 het voetbal begon te volgen, is de naam en het gezicht van de ex-manager van Anderlecht misschien bekender dan zijn carrière of reputatie. Daarom een vogelvlucht doorheen de carrière van de meest kleurrijke (en meest controversiële) manager uit het Belgische voetbal.

Michel de conditietrainer

Michel Verschueren wordt geboren in Boortmeerbeek in Vlaams-Brabant en kiest als student voor de studierichting Lichamelijke Opvoeding aan de Universiteit van Leuven. Zo rolt hij in het vak van conditietrainer. Die job betekent zijn introductie in het voetbal. Verschueren begint in 1957 als 26-jarige als conditietrainer bij Eendracht Aalst. Na zes jaar komt Albert Roosens, de toenmalige voorzitter van Anderlecht, Verschueren wegkapen. "Ik mag zonder pretentie zeggen dat ik de principes van uithouding, weerstand, interval, enzovoort geïntroduceerd heb in ons voetbal", zei hij vijf jaar geleden toen hij 85 werd.

Verschueren de manager

In de voetbalwereld mogen werken, is de kinderdroom van Michel Verschueren. Al droomde hij als kind vooral van KV Mechelen, dat dichter bij zijn geboortedorp Boortmeerbeek lag. Dat Verschueren ambitieus is, blijkt wanneer hij na 6 jaar Anderlecht naar RWDM trekt, waar hij even conditietrainer is, maar dan manager wordt. Hij is dan 38 jaar. In Molenbeek werkt hij 11 jaar. Het werk van Verschueren bij RWDM is opgevallen enkele kilometers verderop in de kantoren van Constant Vanden Stock. In 1980 keert hij terug naar Anderlecht om ook daar manager te worden. Tussen voorzitter Constant Vanden Stock (en later zijn zoon Roger) en Verschueren groeit doorheen de jaren een band die onverwoestbaar lijkt. Verschueren ontpopt zich tot iemand die tot het einde van zijn carrière door het vuur zal gaan voor zijn voorzitter en zijn club (zie verder).

Mister Michel: enorme verdiensten als manager

De verdiensten van Michel Verschueren voor Anderlecht maken van hem een grote meneer binnen de club, een mister dus. Zijn bijnaam "Mister Michel" heeft hij daarom niet gestolen. Hij praat over zichzelf ook vaak als "Mister Michel" en niet in de "ik-vorm". Op de transfermarkt haalt hij grote namen als Juan Lozano, Marc Degryse, Luc Nilis, Josip Weber, Enzo Scifo, Pär Zetterberg en nog vele anderen naar Brussel. Niet altijd gaat het goed natuurlijk. Zo is hij razend als AA Gent-spits Mido in 2001 Ajax verkiest boven Anderlecht, nadat de Egyptenaar in de pers al gezegd heeft dat hij voor paars-wit zou kiezen. Verschueren is ook de gebeten hond bij de fans als hij publiekslieveling Alin Stoica in 2002 naar aartsvijand Club Brugge laat gaan.

Ik ben vaak naar Anderlecht geweest, maar dat was vooral omdat ik opkeek naar het werk van Michel Verschueren. Onder meer met de loges en de vips. Patrick Lefevere

Als manager bewijst Verschueren zichzelf ook als de bezieler van een nieuw stadion in 1983, het Constant Vanden Stockstadion. Barcelona en vooral Diego Maradona worden opgetrommeld om het in te huldigen. Het is het eerste stadion in België met loges en business seats.

Patrick Lefevere vertelde twee maanden geleden nog in onze Podcast De Tribune: "Ik ben vaak naar Anderlecht geweest, maar dat was vooral omdat ik opkeek naar het werk van Michel Verschueren. Onder meer met de loges en de vips. Ik dacht dat ik daar misschien iets kon oppikken voor de wielersport."

Altijd door het vuur voor Anderlecht (op en naast het veld)

Michel Verschueren kalmeert de fans in Westerlo: "Kan ik er tussen gaan staan?"

Michel Verschueren stelde zichzelf in zijn carrière meer dan eens op als levend schild tussen de club en zijn boze supporters of de kritische pers. De meest letterlijke invulling van die rol kwam er in april 2000. Anderlecht kon kampioen worden op het veld van Westerlo, maar verloor met 5-0. De fans dreigden het stadion af te breken, maar dat was zonder Michel Verschueren gerekend.

Zwarte bladzijde: het omkoopschandaal Nottingham

In 1997 kwam aan het licht dat Constant Vanden Stock 13 jaar eerder de Spaanse scheidsrechter Emilio Guruceta Muro ruim een miljoen Belgische frank had betaald om Anderlecht de terugmatch van de halve finale van de UEFA Cup te laten winnen met 3-0 en zich zo te plaatsen voor de finale.



Verschueren heeft zijn voorzitter en vriend Constant jarenlang verdedigd in elk interview. "Constant is bedrogen geweest door professionele mensen. Dat kan iedereen overkomen."

Verschueren maakt vriend en vijand omdat hij zegt wat hij denkt

"Stakers zijn luieriken"

Michel Verschueren is het soort mens dat altijd zegt wat hij denkt. Zo was er veel te doen over een uitspraak in het satirische programma Morgen Maandag in 1993. "Staken is voor luieriken", zei Verschueren. Hij kreeg het land over zich en excuseerde zich later bij enkele fans die betrokken waren bij de stakingen in de fabriek van Renault in Vilvoorde. Op zijn 90e verjaardag nuanceert hij. "Ik had toen niet de bedoeling mensen te kwetsen die slachtoffer zijn van een falend bedrijf."

"De jeugd drinkt te veel vodka"

Ook de holebigemeenschap en de jeugd kregen er van langs van Verschueren. "De jeugd drinkt te veel vodka. Het is toch een waarheid als een koe dat onze jeugd op dat vlak meer steun en begeleiding nodig heeft", zei hij in 1996.

Verschueren boos bij zijn afscheid: "Dat is smeerlapperij"

In 2003 nam Michel Verschueren afscheid als manager van Anderlecht en gaf hij het stokje door aan Herman Van Holsbeeck.



Verschueren, die zijn hele carrière moeilijk uit evenwicht te brengen was, leek het moeilijk te hebben met het feit dat er een einde kwam aan een heel belangrijk hoofdstuk in zijn leven. Hij was bijzonder boos om een artikel in de krant waarin stond dat hij nukkig was en baalde omdat hij moest stoppen. Luc Alloo probeerde hem te troosten en dat leverde televisie op zoals alleen Michel Verschueren dat kan opleveren.